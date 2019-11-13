استغاث أهالي قرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، بالمسئولين بالبحيرة، لإغلاق المحبس الرئيسي لخط أنابيب بترول شركة طنطا.

وقال شهود عيان، إنّ هناك مصابين وقعوا إثر اشتعال النيران بخط أنابيب بترول طنطا، والذي شهد تسريب منذ فترة، وأوضحوا أنّ الإصابات عبارة عن اختناق ولم تشهد القرية أي إصابات بالاحتراق حتى الآن.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة طنطا للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.