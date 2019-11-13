ياسر الهضيبي: يوم الجهاد أثبت قدرة المصريين على التغيير

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد الوطني عيد لكل المصريين وليس للوفديين فقط وعلينا استلهام روح الجهاد ضد أعداء الوطن خاصة أن عدو الوطن ليس استعمار فقط ولكن من الممكن أن تكون أفكارا أو حروب الجيل الرابع.

وأضاف "الهضيبي" على هامش احتفالية حزب الوفد بالذكرى 101 لعيد الجهاد، أن عيد الجهاد الوطني أثبت قدرة المصريين على التغير والوقوف في وجه الاستعمار في ثورة 1919 وتحقيق الحرية للبلاد.

وتابع أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وضع الحزب في المكانة التي تليق بأقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والوطن العربي، وهذا منذ أن تولي رئاسته، مشيرا إلى أن الحزب أصبح يتواجد في الشارع السياسي المصري بشكل قوي بفضل السياسة الرشيدة التي تبناها والتي تعتمد على المصارحة والمكاشفة والنزول إلي الشارع والتواصل مع الجماهير.