تعتزم اليابان تقديم المساعدات لمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا -الجمهورية المعلنة من طرف واحد-لتنفيذ عددا من المشروعات التعليمية والطبية والاقتصادية، خلال العام المقبل.

وقال رئيس الإدارة المدنية العسكرية لإقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم، إن "السفير الياباني لدى أوكرانيا تاكاشي كوراي أكد خلال اجتماع في الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في دونيتسك أن اليابان تعتزم دعم مشاريع تعليمية وطبية واقتصادية العام المقبل تهدف إلى خلق فرص عمل في منطقة دونيتسك، وسيتم تقديم المساعدة من خلال مختلف المنظمات بما في ذلك اليونيسف".

وذكر كيريلينكو، أن اليابان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفذان بالفعل مشاريع مهمة للغاية لمنطقة دونيتسك، فخلال العام الجاري تم ترميم 400 منزل تضرر خلال أعمال القتال المسلحة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بمساعدة مالية من اليابان بقيمة 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تثقيف الشباب وبناء المجتمعات التي يعيشون فيها كما أن الاستثمار في الشباب يساهم بالتأكيد في ازدهار المنطقة، موضحا: "نحن ممتنون لحكومة اليابان للمساعدة في شركة إمدادات المياه (فودا دونباسو) التي تسلمت في أبريل الماضي سيارتين متخصصتين مجهزتين للعمل على خط الاتصال".

وأكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الإقليمية في دونيتسك، أن هذه المساعدة والدعم السياسي من اليابان في غاية الأهمية لمنطقة دونيتسك.