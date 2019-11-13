يعقد قسم جراحة المسالك البولية، بكلية الطب جامعة المنوفية، غدًا، مؤتمره الـ20 تحت عنوان، "الجديد في تشخيص وعلاج وجراحات أمراض وأورام البروستاتا"، برئاسة الدكتور سلطان محمد سلطان رئيس القسم.

وأشار "سلطان"، إلى أن المؤتمر يناقش من خلال 8 جلسات علمية 25 محاضرة، الجديد في تشخيص وعلاج أمراض وأورام البروستاتا، مضيفًا أن المؤتمر يسبقه ورشتي عمل، بالتعاون مع الخبير الأجنبى الهولندى جوز ايمرزيل.

وأكد الدكتور، محمد مرزوق الأستاذ المساعد بالقسم ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام، يناقش كل ما هو جديد في مجال علاج أورام البروستاتا، ويضم جلسات علمية، تتناول العديد من الموضوعات، في مجال جراحة المسالك البولية، على مدى يومى الخميس والجمعة 14-15 نوفمبر.