استقبل اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومايو، بمقر المنطقة الجنوبية.

وأكد نائب المحافظ، أن اللقاء جاء للتأكيد على المحبة والسلام، وروح المواطنة، واستمرار التواصل والتعاون بين قيادات محافظة القاهرة، وقيادات الكنيسة الارثوذكسية.

وأعرب الأنبا بسنتي، عن شكره وتقديره لكل القيادات التنفيذية على سرعة الاستجابة، لاستخراج قرار الهدم، والسير في إجراءات ترخيص الكنيسة، التي تعرضت لحريق هائل يوم 13 أكتوبر الماضي.

حضر اللقاء، القمص أندراوس عزمي، كاهن كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، وإسحق غالي سكرتير الأنبا بسنتي.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن هناك نحو 200 مالك لأراضى منطقة مثلث ماسبيرو، جار التعامل معهم لتعويضهم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن محافظة القاهرة تواصل التعاون مع ملاك أراضى مثلث ماسبيرو، وتطالب كل مالك لم يستف أوراقه، بتقديم المستندات الدالة على ملكيته، لبدء اللجنة القانونية برئاسة المستشار القانونى بالمحافظة، بتولى فحص الأوراق، والتحقق من الاستحقاق لصرف التعويضات المقررة.

وأشار المصدر، إلى أنه جار حاليًا أعمال بناء 3 أبراج بمنطقة المثلث، تمهيدًا لنقل السكان الراغبين فى العودة للمنطقة، وذلك فى إطار تطوير المنطقة.