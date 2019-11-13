أعلن الادعاء العام السويدي، اليوم، عن اعتقال مواطن إيراني، يبلغ من العمر 58 عامًا، للاشتباه في تورطه بعمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين التي وقعت عام 1988 في إيران.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن الادعاء العام في السويد، قوله في مذكرة اعتقال المواطن الإيراني، الذي لم يُعلن عن اسمه، إن الأخير اعتقل في 8 نوفمبر الجاري، بعد وصوله لزيارة أقاربه بالبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأضافت القناة الإخبارية، أن المواطن الإيراني مُحتَجَز في الوقت الحالي لدى السلطات السويدية، حتى يوم 11 ديسمبر المقبل للنظر في أمر محاكمته.

فيما أشارت وسائل إعلام سويدية، إلى أن المحتجز يُشتبه في لعبه دورًا بارزًا في عمليات القتل الجماعي التي قامت بها السلطات الإيرانية عام 1988 في سجن كرج، بمحافظة البرز على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب العاصمة طهران، حيث تم إعدام عدد من السجناء في صيف العام 1988 تنفيذا لأوامر أصدرها مؤسس إيران، ومرشدها حينها، روح الله الخميني، وفق وكالة "تي تي" السويدية الإخبارية.

وقالت المدعية العامة، كارولينا فيسلاندر، إن الجرائم مرتبطة بالحرب التي كانت دائرة بين إيران والعراق والتي انتهت في أغسطس 1988 بعدما تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وفق ما أوردت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء.

وصرّح محاميه لارس هالتجرن، للتلفزيون الرسمي السويدي بأن موكله "بريء، لقد أوقفوا الرجل الخطأ".

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن السلطات الإيرانية "أخفت قسرا ونفّذت عمليات إعدام خارج إطار القانون بحق آلاف السجناء من المعارضين السياسيين" بين يوليو وسبتمبر 1988.

وفي ديسمبر 2018، طالبت المنظمة الأمم المتحدة بوضع آلية مستقلة تسهم في محاسبة المسؤولين أمام القضاء، مؤكدة في المقابل على أن عددا من المتورطين في عمليات القتل لا يزالون يشغلون مناصب في السلطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".