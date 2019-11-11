أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بيان مشترك لحث إيران على العدول عن جميع الإجراءات المتعارضة مع الاتفاق النووي، والتراجع عن جميع الإجراءات التي تعارض الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعربت الدول الثلاث في البيان عن قلقهم بشدة من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في "فوردو"، حيث إن عواقبه ستكون خطيرة، وكذلك دعوة إيران للتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية بموجب كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وأكد البيان أن جهود الدول الثلاثة لنزع فتيل التوتر في المنطقة تزداد صعوبة بسبب تحركات إيران الأخيرة.