عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد جاد الله، مساعد مدير الأمن، إضافة إلى القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولي المرور والحماية المدنية.

واستعرضت المحافظ خلال الاجتماع عدد من الملفات أهمها الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020 لديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها، وذلك لدعم القطاعات الخدمية، موجهة بزيادة معدل الأداء لإنجاز المشروعات التي يجرى تنفيذها، موصية التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت.

كما تناولت المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة الرابعة عشر، والتى بدأت أمس الأول لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستعادة "حق الشعب"، موجهة تعليماتها بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعدي بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعاونة وتجهيز المعدات اللازمة للتنفيذ.

وفي سياق متصل استعرضت المحافظ موقف حالات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، موجهة بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وكذا عقد عدد من الندوات التوضيحية داخل الوحدات المحلية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذلك تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.