قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق الشرطة البوليفية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من أنصار الرئيس المستقيل إيفو موراليس الذين حاولوا الوصول إلى مبنى الكونجرس، وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، مساء اليوم - أن عدة آلاف من المتظاهرين من أنصار موراليس (استقال من منصبه ولجأ إلى المكسيك) خرجوا إلى الشوارع مطالبين بعودته رافعين لافتات تطالب رئيسة البلاد المؤقتة يانييز آنيز بالتخلي عن التطلع إلى كرسي الرئاسة.

وأشارت الشبكة إلى أن طائرات حربية تحلق حاليا في سماء العاصمة "لاباز"، فيما أسفرت المصادمات بين الشرطة وأنصار موراليس - حتى الان - عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 أخرين .

وعلى صعيد متصل، ناشد قائد القوات المسلحة في بوليفيا الجنرال وليامز كاليمان، المواطنين تقديم العون من أجل إعادة السلام إلى البلاد وتفادي وقوع حمامات من الدماء.