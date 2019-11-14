عرضت شاشة "extra news"، تقريرًا ساخرًا من الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، والذي يُغير مبادئه ومواقفه وتصريحاته وفقًا لأي مصلحة شخصية له أو مصلحة مادية أيضًا، حيث تضمن التقرير جزءًا من لقاء ناصر مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والذي هاجم فيها محمد مرسي.

وجاءت من ضمن تصريحات "ناصر"، أنه أعطى صوته للقيادي الناصري حمدين صباحي، وأنه حال وجود شخص آخر غير الفريق أحمد شفيق أمام مرسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2012 لأعطى صوته له ولن يعطيها لمرسي.

ثم جاء في التقرير مقطع ساخر من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، حيث ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكأنه الفنان القدير عادل إمام، بينما ظهر محمد ناصر وكأنه الفنان الراحل حسن مصطفى الذي دّفع "الزعيم" له رشوة مالية في مكتبه خلال أحداث الفيلم، "شاي بالياسمين"، ليخرج ناصر من اللقاء يُشيد بإنجازات أردوغان ويصفها بأنها غير مسبوقة، وهو نفس ما حدث في الفيلم.