عبرت مجموعة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي عن تأييدها لاتخاذ تدابير عقابية وتقييدية ضد تركيا، على خلفية قيامها بعمليات تنقيب في المياه التابعة لقبرص مما يعتبر "انتهاكا" للسيادة الأوروبية، وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن المجموعة أعلنت موقفها اليوم قبل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة التصرفات التركية بعد ظهر اليوم.

وأدان عضو المجموعة، مايكل جاهلر "ألمانيا"، بشدة التصرفات التركية، ملاحظاً نية أنقرة القيام بعملية حفر جديدة في المياه التابعة لقبرص مما يعتبر "تحدياً صارخاً" للموقف الأوروبي والقانون الدولي، فيما رأى أعضاء المجموعة "الأكبر والأكثر نفوذاً في البرلمان الأوروبي"، أن قيام المجلس الوزاري بوضع إطار قانوني يسمح بفرض عقوبات وقيود على تركيا كان أمرا ضرورياً.

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن التصرفات التركية تؤثر "سلبا" على الجهود الرامية لحل مشكلة جزيرة قبرص المقسمة منذ 1974.