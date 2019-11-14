دعا المئات من شباب محافظة البحيرة إلى التوجه إلى مستشفى دمنهور العام، وباقى المستشفيات فى المراكز والمدن، للتبرع بالدم لصالح مصابى حادث انفجار خط أنابيب بترول بإيتاي البارود.

وكان عدد من الشباب قد نشروا دعوات للتبرع بالدم، على صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعى على فيس بوك، وتفاعل المئات مع الدعوات، مؤكدين أن معدن المصرى الأصيل يظهر فى وقت الشدائد.

وذكر ديوان محافظة البحيرة أنّه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة المواسير بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة.

وأثناء ذلك، وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال النيران في الترعة ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا بين المواطنين.

وتوجه محافظ البحيرة إلى القرية، وقرر رفع درجة الاستنفار القصوى، وتوجه عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ بري وإسعاف ومعدات.

وجرى إخماد الحريق بالكامل، وجارٍ حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة ملابسات الحادث، كما وجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى إيتاي البارود المركزي وجميع المستشفيات القريبة من الحادث لاستقبال المصابين والجرحى، مشددا على تقديم أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين.