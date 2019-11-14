فيديو.. صديق هيثم أحمد زكي يكشف لغز صورة والد الراحل أمام مقبرته

قال أيمن رمضان، مساعد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وأحد أصدقائه المقربين، إن الفنان الراحل عندما كان يذهب إلى مقبرة والده الفنان الراحل أحمد زكي، يعود إلى المنزل في حالة تعب شديد ويظل طوال اليوم متأثرا، وذلك خلال حواره على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "رمضان"، أن الراحل كان يقول له باستمرار إنه يتمنى أن تنظر الجماهير إلى اسم "هيثم" وتراه واحدا منهم، "كان دايما يقولي مش بحب الناس تشوفني على أني واحد غني أو أنا ابن الفنان أحمد زكي، عاوزهم يبصولي كهيثم".

وتابع: "فيه صورة للفنان أحمد زكي أمام المقبرة هناك، لو حد بص لها من أي ناحية يجده ينظر إليه ويضحك، ولو الشخص اتحرك وهو يشاهد الصورة يلاقي عنين أحمد زكي ماشية معاه، حتى لو انت جيت من وراء الصورة تلاقي بتبصلك، وكمان فيها حاجة غريبة، أحمد زكي في الصورة بيضحك أكتر من ضحكة".

وعن آخر مكالمة مع الراحل قبل وفاته، قال: "اتصل بيا قالي انت فين.. متسبنيش يا أبو أمين، أنا قاعد أكلم نفسي في البيت".