قرر قصر السينما تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري إلى السبت 23 من الشهر نفسه، بناءً على رغبة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي طلبت حضور التأبين، بحسب بيان قصر السينما.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس القصر، إن الحفل سيقام في الثامنة مساء يوم السبت بعد المقبل، تحت عنوان "عاش يتيماً ومات وحيداً"، مشيراً إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية.

وأشار إلى أن هذا التأبين يأتي في إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذي رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله في حزن عارم داخل الوسط الفني بأكمله.