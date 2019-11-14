أعلنت إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بكلية الزراعة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن تفاصيل النتيجة كالتالي: فاز الطالب محمود على محمود، بالفرقة الرابعة بمنصب أمين الاتحاد، والطالب أحمد فيصل أحمد، بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد الأمين، وفاز الطالب محمود جلال عمر بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة العلمية والطالب أحمد محمد عيد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية وفازت الطالبة مريم خالد محمد بالفرقة الثانية بمنصب أمين اللجنة الثقافية والطالب مؤمن عبد الباسط عبد العاتي بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب محمود جمال محمد بالفرقة الثالثة بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد محمد لبيب بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد محمد عبد الخالق بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة هايدي ناصر عبد الله أحمد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية، والطالب محمد صلاح على بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة الرياضية.

وأضاف طنطاوي، أن الطالب أحمد إبراهيم نزيه بالفرقة الثانية فاز بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية والطالب محمد عادل محمد بالفرقة الأولى بمنصب أمين لجنة الجوالة والطالب إبراهيم أحمد إبراهيم بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة والطالب أحمد حسن محمد صالح بالفرقة الأولى أمين لجنة الأسر والطالبة هاجر شعبان محمد حسن الفرقة الأولى مساعد أمين لجنة الأسر.