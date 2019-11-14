"الصحة" تنفي حاجة البحيرة لأكياس دم لعلاج مصابي حادث إيتاي البارود

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر إحصائيات وفيات وإصابات حريق إيتاي البارود، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ونقل "مجاهد" نعي وزيرة الصحة للضحايا وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.

وقال مجاهد إن الحصيلة النهائية للوفيات 7 حالات و16 مصابا، مشيرًا إلى أن الإصابات تتراوح بين حروق بنسب متفاوتة تصل لـ65%، مشيرًا إلى أن حالتين من الإصابات توفيتا نظرًا لأن إصابتهما كانت بنسبة 100%.

وأوضح مجاهد أن هناك حالات أصيبت بالاختناق والإغماء، مشيرًا إلى أن حالتين خرجوا من المستشفى نظرًا لتحسن حالتهم، مشددًا على توافر المستلزمات الطبية للمصابين وأن وزيرة الصحة اطمأنت على المخزون الاستراتيجي لأكياس الدم بالبحيرة والذي وصل لـ879 كيس دم و2007 كيس بلازما بخلاف الدم الموجود ببنك الدم الإقليمي بالإسكندرية.

ونفى مجاهد وجود حاجة لأكياس الدم أو وجود حاجة لنقل المصابين للعلاج خارج مستشفيات محافظة البحيرة.