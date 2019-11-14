تايم لاين.. العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، الذي بدأته عقب اغتيال قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، ما أدى لاستشهاد نجله في قصف استهدف مبنى سكني في دمشق.

وتبع عملية الاغتيال ارتقاء حوالي 26 شهيدا فلسطينيا من بينهم 3 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وهذه تطورات الأحداث في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي لحظة بلحظة.

00:01: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعًا للمقاومة غربي محافظة خان يونس.

00:04: مدفعية الاحتلال الثقيلة تقصف أرضا زراعية شرق حي الزيتون.

00:05: استهداف موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة.

00:05: الاستطلاع الإسرائيلي يقصف أرضا زراعية شمال شرق حي التفاح.

00:08: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا زراعية شرق حي الزيتون.

00:27: الطائرات الحربية تدمر موقعا يتبع لكتائب المجاهدين شرق الشجاعية.

00:28: انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المناطق في الشجاعية بسبب الاستهدافات المتكررة.

00:30: الطيران الحربي يقصف موقع "فجر" التابع لسرايا القدس جنوب دير البلح بصاروخين.

00:35: قوات الاحتلال تغير على أرض زراعية شرقي رفح.

00:42: طائرة إسرائيلية تغير على منزل في بلدة القرارة.

01:15: الطيران الحربي يقصف منطقة البروك في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأنباء عن إصابات.

01:20: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو منحوس جنوب دير البلح.

01:55 الصحة تعلن وصول 4 شهداء و10 إصابات بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.

01:55 وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 شهداء و12 إصابة بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة العدوان الإسرائيلي على دير البلح.

02:25: طيران الاستطلاع التابع للاحتلال يقصف منزلا غرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

03:39: وزارة الصحة بغزة: 32 شهيدا و100 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي على قطاع غزة.

03:25: طائرات الاحتلال تقصف هدفا خلف برج حجي بالقرب من ميناء غزة.

03:40: جَنينٌ حرمه الاحتلال من الخروج إلى النور بعد إجهاض أمه (أ. أ) إثر حالة الهلع الذي أصيبت به جرّاء قصفٍ شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.