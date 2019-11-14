حقوقي: 136 بعثة دولية وجهت أسئلة وتوصيات للوفد الحكومي بجنيف

كشف أيمن عقيل رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل تفاصيل الحوار الذي حدث بين الوفد الحكومي المصري والبعثات الدولية.

وقال عقيل، خلال لقاء عبر "سكايب"مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنَّ 136 بعثة دولية وجهت أسئلتها وتوصياتها للوفد الحكومي المصري، مشيرًا إلى أنَّ الوفد الحكومي رد على كل الاستفسارات.

وأوضح رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، أنَّ السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأشرة والسكان سابقًا تحدثت عن الاستعراض الدوري الشامل وأنَّه يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنَّ الجلسة المسائية كانت تتحدث عن التعذيب والاختفاء القسري وقانون الجمعيات والتظاهر والتمكين السياسي للمرأة والانتخابات، مشيرًا إلى أنَّه كان هناك ادعاء بأنَّ مصر منعت التظاهر وقبضت على المتظاهرين، مؤكّدًا أنَّهم أوضحوا أنَّ هناك فارق بين القبض على المتظاهرين والقبض على من خالف قانون التظاهر وتظاهر دون ترخيص.

وأوضح "عقيل" أنَّهم شرحوا للوفود الأجنبية أنَّ هناك من خالفوا قانون التظاهر وحرضوا على هدم المؤسسات وعرضوا منشورات قيادات وعناصر جماعة الإخوان لسفك الدماء لمن يقف أمامهم، مبينًا أنَّ الحاضرين أجمعوا على أنَّ ذلك ليس تظاهرًا إنما دعم للإرهاب.