قال نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان إنّ الصين تعتزم العمل مع فرنسا لتطبيق التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين ودفع العلاقات الصينية - الفرنسية والعلاقات الصينية - الأوروبية إلى مستوى جديد، مضيفا -في تصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم - أنّ رئيسي الصين وفرنسا أجريا تبادلات متعمقة وودية خلال زيارة ماكرون الأسبوع الماضي إلى الصين، وتوصلا إلى سلسلة من التوافقات الاستراتيجية.

وأوضح شان الذي يزور فرنسا لحضور منتدى باريس للسلام - أنّ التبادلات أظهرت إصرار الصين وفرنسا على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، ودعم التعاون العملي، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية وفقا للوضع الجديد، وإرسال إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنّ الصين وفرنسا دولتان رئيسيتان لديهما تاريخ وثقافة وتتحملان مسؤولية مهمة في عالمنا حاليا، وأن التاريخ والواقع والمستقبل يربط الدولتين بشكل وثيق.

وتابع المسؤول الصيني قائلا إنّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا تتجسد في التفكير المشترك ووجهات النظر المتماثلة تجاه مستقبل ومصير المجتمع البشري، فضلا عن التحركات الملموسة لحماية التعددية ودفع تحسين الحوكمة العالمية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ التبادلات المتعمقة مع الرئيس الصيني خلال الزيارة الأخيرة لبكين وشنغهاي عمقت الصداقة بين الجانبين وتمخضت عنها توافقات مهمة عديدة.

وأضاف ماكرون أنّ بلاده تعتزم تطوير العلاقات الودية مع الصين بشكل ثابت، ودفع تعزيز التعاون العملي مع الصين في مجالات مختلفة مثل الاستثمار والتجارة والاقتصاد، وكذلك تغير المناخ والدعم المشترك للتعددية القوية، والمساهمة في إقامة نظام عالمي أكثر توازنا.