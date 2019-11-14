تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

رئيس البرلمان الكويتي: لا نية لأمير الكويت لحل مجلس الأمة

رئيس البرلمان الكويتي: لا نية لأمير الكويت لحل مجلس الأمة

أسما شريف منير للمتطاولين عليها: الواحد محتاج حسنات

أسما شريف منير للمتطاولين عليها: الواحد محتاج حسنات

شاروبيم: مؤتمر شباب الدقهلية الأول يستهدف أبناء القرى بالمناطق النائية

شاروبيم: مؤتمر شباب الدقهلية الأول يستهدف أبناء القرى بالمناطق النائية

عاجل.. بدء مباحثات السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات

عاجل.. بدء مباحثات السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات

الرئاسة: منصة استثمارية بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

الرئاسة: منصة استثمارية بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

دراسة: الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة يقلل من إجهاد القلب

دراسة: الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة يقلل من إجهاد القلب

اختيارات الوطن

"إصدارات بير السلم".. الخطوة الأسرع لـ"الكسب غير المشروع"

"إصدارات بير السلم".. الخطوة الأسرع لـ"الكسب غير المشروع"

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

لا مكان لتأنيب الضمير.. كُتاب ومثقفون يشترون كتباً مزوّرة

لا مكان لتأنيب الضمير.. كُتاب ومثقفون يشترون كتباً مزوّرة

تسبب في وفاة 7 بسبب محاولة سرقة.. القصة الكاملة لحريق إيتاي البارود

تسبب في وفاة 7 بسبب محاولة سرقة.. القصة الكاملة لحريق إيتاي البارود

مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

الأكثر قراءة

عاجل