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"كل من حاول إنقاذهم سقط معهم".. بطل بالوعة صرف المنوفية يروي تفاصيل الحادثة

"كل من حاول إنقاذهم سقط معهم".. بطل بالوعة صرف المنوفية يروي تفاصيل الحادثة

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