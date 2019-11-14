التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببورغه برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، خلال زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتقدم الذى تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال الاقتصادي، في ظل الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم.

وعرضت الوزيرة، كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجالات البنية الاساسية.

والتقت الوزيرة، بشون دوهرتي، رئيس التجارة الدولية والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والمنتدى في مجال تيسير الاستثمار.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بروبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث تم بحث دعم المنظمة لتعزيز التجارة وتيسير الاستثمار في مصر و القارة الافريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار.

والتقت الوزيرة بفريق المنظمة لتيسير الاستثمار، والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي قام بها مصر مما يجعلها نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي تستفيد منه الدول النامية.

كما التقت الوزيرة، بأرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر ومركز التجارة الدولية في تشجيع الاستثمار.

وأوضحت أرانشا غونزاليس، أن مركز التجارة الدولية يعمل على تنمية التجارة مع القطاع الخاص، ومساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة.

والتقت الوزيرة، مع هيلدا شواب، رئيس مؤسسة شواب للمشاريع الاجتماعية، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال دعم الاستثمار ذو الأثر التنموى وريادة الاعمال والتنسيق في إطار عضويتهما بالمجلس الاستشاري رفيع المستوي التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر التنموي.