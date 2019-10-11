تقدمت المملكة العربية السعودية، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، في مؤشر كفاءة سوق العمل 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وأسهمت جهود المملكة في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.

كما قامت السعودية بتطوير إجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال لأنظمة سوق العمل ولوائحه.

كما وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة في مختلف القطاعات، وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.

وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، عدداً من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية، بينما أسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى المحفزات الأخرى.