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انطلاق مهرجان "جولدن شيف" في الغردقة بمشاركة 10 دول عربية

انطلاق مهرجان "جولدن شيف" في الغردقة بمشاركة 10 دول عربية

صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة موسعة لـ"حماية المستهلك" على المطاعم 

صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة موسعة لـ"حماية المستهلك" على المطاعم 

محافظ كفر الشيخ يشارك في اختيار القيادات للمحافظات بالتنمية المحلية

محافظ كفر الشيخ يشارك في اختيار القيادات للمحافظات بالتنمية المحلية

كريم فهمي يستعيد ذكريات الماضي في الأهلي: "لو رجعت هبقى كابتن الفريق"

كريم فهمي يستعيد ذكريات الماضي في الأهلي: "لو رجعت هبقى كابتن الفريق"

النحاس: واجهت صعوبات في البحث.. وحبي للسينما بدأ عام 1958

النحاس: واجهت صعوبات في البحث.. وحبي للسينما بدأ عام 1958

غدا وصول السباحين الألمان الغردقة للانضمام للمنتخب العربي لعبور المانش

غدا وصول السباحين الألمان الغردقة للانضمام للمنتخب العربي لعبور المانش

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مواعيد عرض وثائقي "مصر من السما" على الفضائيات

مواعيد عرض وثائقي "مصر من السما" على الفضائيات

بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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"معاكسة البنات مش رجولة".. "محمود" يدفع حياته ثمنا للشهامة في المنوفية

"مافيا الأدوية الفاسدة" تحت الحصار

"مافيا الأدوية الفاسدة" تحت الحصار

"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

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