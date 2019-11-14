استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفد دبلوماسي من السفارة الليبية بالقاهرة ضم إدريس أحمد الجازوي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاعي الدرسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوسالم مديروحدة رعاية الوافدين بالجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.

وقال "السعيد" إن اللقاء تناول بحث أوجة التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية وكيفية دعم الطلاب الليبين الدراسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعة. من جانبه، أشار "الجيزاوي" إلى أن عدد الطلاب الليبين الدراسين بمرحلة الدرسات العليا والبكالوريوس بالجامعة يصل إلى 129 طالبا موزعين على مختلف كليات الجامعة.