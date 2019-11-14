عقدت لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعها الشهري في مقر المجمع بمدينة نصر؛ لبحث ومناقشة الأعمال المطروحة على اللجنة، وإصدار توصيات لتنفيذ تلك الأعمال، في إطار توجيهات الإمام الأكبر بتكثيف الجهود التي تقوم بها لجان المجمع في تخصصاتها المختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن لجنة المتابعة تهدف إلى متابعة ما يُستجد على الساحة من أحداث، ومناقشة كيفية التعامل معها، إضافة إلى دراسة ومتابعة ما يُحال للجنة من أعمال اللجان الأخرى للمجمع.

وأضاف عيّاد أن اللجنة تعمل على متابعة ورصد ما يثار من قضايا فكرية أو شبهات تمهيدًا؛ لإرسالها إلى اللجان المختصة بكل قضية لبحثها ومناقشتها والرد عليها.

وأشار الأمين العام إلى أنه من أبرز مهام اللجنة أيضًا متابعة أحوال المسلمين حول العالم أجمع، والمساهمة بشكل أو بآخر على إيجاد حلول لمشكلاتهم، وبيان الرؤية الشرعية لهم في المسائل محل اهتماماتهم، في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف.