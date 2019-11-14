أصدرت ولاية تونجالي، شمال شرق تركيا، المعزول رئسها المنتخب، قرارا بحظر التظاهرات والمسيرات والاجتماعات والفعاليات لمدة 15 يوما، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

ونشرت ولاية مدينة تونجلي، مساء أمس، بيانا، معلنة فرض حظر للأنشطة والاجتماعات والمسيرات والتظاهرات، في المدينة، في الفترة بين 13 نوفمبر الجاري، و27 من الشهر نفسه.

رؤساء البلديات المنتخبين تم عزلهم لرفضهم العدوان التركي على شمال سوريا

وبحسب صحيفة "زمان"، فإنّ الخطوة جاءت بالتزامن مع قرار عزل 4 ربعة رؤساء بلديات منتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي، في مدن ديار بكر وشرناق وتونجلي، وتعيين وصاة من أعضاء حزب العدالة والتنمية بدلا منهم، بعد رفضهم العدوان التركي على شمال سوريا.

وأوضح بيان الولاية أنَّه جرى عزل أورهان شلبي، الرئيس المشارك لبلدية بلدة أك بازار التابعة لمدينة مازجيرت في محافظة تونجلي، مشيرا إلى أنه تقرر حظر المسيرات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والبيانات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تدعو لها تنظيمات إرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، على حد زعم الولاية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت منذ اغسطس حتى الآن قرارات بفصل 14 رئيس بلدية، من الفائزين بانتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس الماضي، وبين هؤلاء رؤساء 3 بلديات كبرى، جميعهم ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي سبق وهدد الرئيس رجب أردوغان مرشحيه، قبل الانتخابات بإقالتهم وتعيين وصاة بدلا منهم.