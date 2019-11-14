أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية انتهاء موسم حصاد الأرز بالمحافظه بنسبة 100% من إجمالي الأراضي المنزرعة، لافتا إلى زراعة 7003 أفدنة و16 قيراطا و18 سهما بالأرز، فضلا عن تحرير 10 آلاف و77 مخالفة.

وتابع مرزوق أنّه تم حصاد كامل المساحة دون تحرير أي محاضر لقش الأرز، ضمن جهود التعاون بين جهاز شؤون البيئة والعاملين بجهاز التدوير على مستوى المراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة في النقاط الثابتة والمتحركة للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، حفاظا علي البيئة وصحة المواطنين.

الجدير بالذكر أن المحافظة تمتلك 18 مركز لتجميع قش الأرز ( 8 مراكز فى طوخ و6 مراكز فى قليوب و4 مراكز فى القناطر ) و الكمية المجمعة من قش الأرز 1760 طن.