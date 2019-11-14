أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى استمرار التنسيق بين بلاده والسعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير البحريني اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.

وأعرب آل خليفة، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن اعتزاز البحرين بالروابط التاريخية التي تجمع بينها وبين السعودية، مشيدا بالدور الاستراتيجي المهم للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، فيما أشار السفير السعودي، إلى متانة العلاقات التي تربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.