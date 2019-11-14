قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي، استقبل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

تميز وخصوصية في العلاقات المصرية الإماراتية.. وإخوة ومودة ومصير واحد يربط الشعبين

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وأعرب بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، ومشيدا في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وأنّها لا تدخر وسعا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي.

بن زايد: مصر لا تدخر وسعا لمساندة الدول العربية والخليجية

كما أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالإمارات، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما يجمع الشعبين المصري والإماراتي من روابط إخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الإمارات في جميع المجالات.

السيسي: نعمل على توحيد الصف العربي ومواجهة تحديات المنطقة والتدخلات الخارجية

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأنّ أمن الخليج يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أنّ المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

الإمارات تمنح السيسي أرفع أوسمتها

وأضاف راضي أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب انتهاء المباحثات منح الرئيس السيسي "وسام زايد"، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينا لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على الأصعدة كافة.

كما شهد الرئيس وولي عهد أبوظبي التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.