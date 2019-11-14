أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح المحافظة لاستخدامها في بناء تجمعات تنموية.

كما أصدر الرئيس بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان - تعادل 1435886.24 متر مربع- من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم وللاطلاع عليه اضغط هنــــــــا.