عقد وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الـ58 للجنة التعاون التجاري، اليوم، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط، برئاسة وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي.

وأعرب السنيدي، خلال الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء العمانية، عن تقديره الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ القرارات التي أقرها الاجتماع الـ57.

وقال السنيدي، إن مشروع جدول الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، معربًا عن تفاؤله بالخروج بمزيد من القرارات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتدعم توجهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي؛ لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع يمثل إضافة مهمة لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجال التجاري، ويبرهن السعي الدائم لمواصلة تطوير أسس التعاون البناء وتذليل العقوبات والصعوبات والتعامل مع التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوع تعديل قانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب الاختراع بدول مجلس التعاون وأهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء؛ لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتحويل النظام الموحد للوكالات التجارية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.