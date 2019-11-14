يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بصحبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، بمعرض أبوظبي الدولي للبترول، حسبما أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء أمس، في مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين، وتأتي زيارة الرئيس في إطار خصوصية العلاقات بين الدولتين وما يربطهما من علاقات تعاون استراتيجية.