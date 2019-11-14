كشف السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، عن تمويل فرنسا لمشروع إسكندرية للدراجات الهوائية، حيث توفير عدد من للدراجات الهوائية التى تعمل بالطاقة الكهربائية في المدينة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف روماتيه، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بالقنصلية العامة بمدينة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، بحضور جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا، أنه من المقرر البدء فى استخدام الدراجات الهوائية فى أوائل 2020، مؤكدا أنه تم اختيار المشروع من بين عشرات المشاريع التى قدمتها المحافظة.

وأوضح أن مشروعات الابتكار هي اساس التعاون المصري الفرنسي في الأيام المقبلة، مؤكدا أن مشروع الدراجات الهوائية عبارة عن توفير 34 دراجة هوائية كمرحلة أولى، والعجلة ثلاثية تعمل بالبطارية الكهربائية وتسير نحو 250 كيلو متر حيث تعمل البطارية الكهربائية بحركة البدال.

وأكمل: "مشروع الدراجات الهوائية من مشروعات الاعتناء بالبيئة حيث يعمل على تقليل التلوث والتكدس في الشوارع".