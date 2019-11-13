افتتح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات معرض "الإسكندرية في صحافة البلدية- أحداث وتواريخ فارقة"، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، وعدد من الكتاب والمثقفين والفنانين.

وتأتي فعاليات المعرض، ضمن أسبوع التراث السكندري، بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية CE Alex، ومن المقرر أن يستمر المعرض مفتوحًا لـ10 أيام أمام الجمهور مجانًا.

ويتناول المعرض، قصاصات لأشهر الجرائد عن الإسكندرية، من صحف "الأهرام، الجمهورية، اللطائف المصورة، الإثنين، كل شيء والدنيا، المصور، والبصير"، حيث احتفظت بهم مكتبة البلدية، وهي أقدم مكتبة عرفتها المدينة الساحلية.

وتتناول الموضوعات عناوين عن أحداث الحرب العالمية الأولى، ووفاة الأمير عمر طوسون، وجلاء الإنجليز، ومحاولة اغتيال حسين كامل، ومحاولة اغتيال جمال عبدالناصر، وموضوعات ترفيهية، مثل الإسكندرية والصيف.