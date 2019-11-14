واصلت مشيخة الأزهر الشريف حملها الإلكترونية لمواجهة العنف ضد الأطفال في المجتمع، وأصدرت المشيخة رسالتها السادسة لحملة جنة لتوضح أهمية تلبية احتياج الأطفال للشعور بالانتماء، وكيف يؤثر ذلك على علاقتهم بأسرهم والمجتمع.

وأوضح الأزهر أنّ الحملة تأتي برعاية شيخ الأزهر لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول الرسالة السادسة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للانتماء.

وتتضمن الحملة مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة، التي يتناول كل منها أحد الاحتياجات الأساسية والنفسية للأطفال وكيفية تلبيتها، وخطورة عدم تلبية هذه الاحتياجات، وتنشر الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، إنَّ احتياج الأطفال للانتماء فطري، خلق به الإنسان ليكون هناك ترابطا بينه وبين أسرته وأفراد مجتمعه، وتتحقق الاستفادة المتبادلة بينهم، كما بيَّن المهدي أنَّ تلبية الحاجة للانتماء عند الأطفال تبدأ من الأم والأسرة ثم تتسع لدوائرَ أكبر من الانتماءات.

وأوضح خلال الفيديو أنَّ الانتماء الصحيح غير استقطابي أو متعصب يعادي ما عاداه بل يجب أن يتقبل انتماءات أخرى، فلا يكون الانتماء لفرد أو لمجموعة بديلًا عن الانتماءات الأخرى كالأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة.

وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة"، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين من كانوا من بيئات ومجتمعات مختلفة، وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربطهم ببعضهم البعض وتنمية الوحدة بينهم، كما في موقف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى وهم كبار، فمن باب أولى الاهتمام بتلبية هذا الشعور عند الأطفال.