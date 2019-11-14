قررت لجنه الحماية بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية بكفر الأشراف التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، فصل طالبا لمدة 5 أيام لسوء سلوكه وتعديه على أحد زملائة بالضرب وإصابته بجرح، وتم إحالة الواقعة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق العاجل.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالبان " م س ي" و"ع م ع" بالمزاح مع بعضهما ليتطور المزاح إلى تشابك بالأيدي، ويقوم الطالب " ح ب ع " بفض النزاع بين الطالبين لتحدث إصابات بوجه الطالب "م س ي " يتوجه على إثرها إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بقسم مركز الزقزيق .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تابع مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير إجراءات التحقيق في واقعة تعدي طالب على زميل آخر له داخل الفصل وإصابته بجرح غائر بالوجه بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية بكفر الأشراف التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشاغب والمقصرين من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم فحص الشكوى بمعرفة إدارة التنسيق والمتابعة بالمديرية، وتبين أن ضعف الإشراف المدرسي أدى إلى التشاجر بين الطالبين أثناء الدراسة، ليتم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بما يسفر عنه التحقيق.