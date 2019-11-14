شبّه الرئيس السوري بشار الأسد، السياسة الأمريكية الحالية بالسياسة النازية، معتبرا أن النظام السياسي الأمريكي نظام عصابات يدار من قبل مدير تنفيذي وليس رئيس.

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" الروسيتان تعقيبا على سيطرة الجيش الأمريكي على حقول النفط شمال شرق سوريا: "أمريكا دولة مبنية كنظام سياسي على العصابات، الرئيس الأمريكي لا يمثل دولة، هو عبارة عن مدير تنفيذي لشركة، وهذا المدير التنفيذي خلفه مجلس إدارة، مجلس الإدارة يمثل الشركات الكبرى في أمريكا، المالكين الحقيقيين للدولة، شركات النفط والسلاح والبنوك وغيرها من اللوبيات".

واسترجع الرئيس السوري أسباب غزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي، في مقاربة بين النازية والسياسة الأمريكية اليوم قائلا: "ولكن أنا أريد أن أذكرك بشيء.. بأن أحد أهم العوامل التي دفعت هتلر لغزو الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية هو النفط، والبعض يقول إنه العامل الوحيد، لم يكن هناك عامل آخر لغزو الاتحاد السوفييتي".

وأوضح الأسد: "اليوم أمريكا تقوم بنفس العمل هي تقلد النازيين، فإذاً بكل بساطة نستطيع أن نشبه السياسة الأمريكية اليوم بالسياسة النازيةـ توسع، غزو، ضرب مصالح الشعوب الأخرى، الدوس على القانون الدولي وعلى الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية وغيرها، فقط من أجل النفط، ما الفرق بين هذه السياسة والسياسة النازية؟ هل يستطيع أن يعطينا أحد من أفراد المنظومة الأمريكية جواباً على هذا السؤال؟ لا أعتقد".