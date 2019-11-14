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الإمام الأكبر يصل إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

الإمام الأكبر يصل إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

وصول التقاوي والآلات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بشمال ووسط سيناء

وصول التقاوي والآلات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بشمال ووسط سيناء

300 مليون جنيه لتطوير مدينة رشيد

300 مليون جنيه لتطوير مدينة رشيد

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