شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني المنتهية مدته بالقاهرة

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، سفير البحرين بالقاهرة، بمناسبة انتهاء مدة عمله، سفيرا لبلاده في القاهرة.

قال الإمام الأكبر، إن العلاقات التي تربط بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين هي علاقات تميزت دائما بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

ووجه الشكر للسفير على جهوده المخلصة في توثيق العلاقات الأخوية بين مصر والأزهر الشريف، ومملكة البحرين، خلال مدة عمله، متنميا له النجاح في مهمته الجديدة.

من جانبه، أعرب السفير البحريني عن سعادته بمدة عمله، التي قضاها في مصر، والتي شهدت تعاونا مثمرا مع الأزهر الشريف، معربا عن تقدير دولة البحرين قيادةً وشعبًا لدور الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولشخص الإمام الأكبر الذي يسعى دائما إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.