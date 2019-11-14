منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام زايد، وهو أرفع وسام تقديرا لدوره في دعم وترسيخ العلاقات بين مصر والإمارات.

ونشر ولي عهد أبو ظبي، صورة جديدة له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء منحه وسام زايد.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي وعُزف النشيدان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبال الرئيس كبار رجال الدولة في الإمارات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء أمس، في مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين، وتأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات بين الدولتين وما يربطهما من علاقات تعاون استراتيجية.