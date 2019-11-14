تؤكد الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنه لايوجد أي تسريب للغاز الطبيعي بمنطقة أبيس والمناطق المحيطة بمحافظة الأسكندرية .

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن انبعاث رائحة الغاز، مساء أمس الأربعاء، نتيجة أعمال ملئ خزان مادة الرائحة بمحطة أبيس، وهي أعمال روتنية دورية تنفذها الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة، ضمانًا لأمان عملائها الكرام، وانتهت تلك الأعمال في تمام الساعة الواحدة صباحاً .

ووجهت الشركة عملائها أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بأرقام طوارئ الشركة عبر الخط الساخن 129 أو على أرقام تليفونات الشركة 01006662931- 01099917258.