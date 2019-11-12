أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 954 عميلا منزليا جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة منذ يناير 2019 وحتى الشهر الماضي" إلى 10 آلاف و952 مشتركاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 159 ألف و935 مشتركاً.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى متابعته المستمرة لملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي بشكل دائم، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئة المحدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لاسيما وأن مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالقرى تسير بخطى جيدة.

واستعرض "عبد الجابر" تقرير شركة "وادي النيل" للغاز حول موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعي خلال أكتوبر الماضي، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

كما تبين من التقرير أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، إضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأيضاً مشاريع توصيل الغاز بمركزي الواسطى والفشن، بجانب قريتي الشناوية بناصر، والفنت بالفشن، فضلاً عن البدء في أعمال الخط الرئيسي المغذي لمدينتي سمسطا وببا.