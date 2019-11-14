أعلنت مؤسسة مصر الخير، استهدافها الوصول إلى 600 ألف مستحق، خلال حملة شتاء 2019، وقال أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالمؤسسة، إن السيدات التي وفرت لهن المؤسسة، مشروع يدر لهن دخل، هن من سينتجن الألحفة هذا العام، حيث ستورد 30 ألف لحاف بمعدل 300 لحاف يومياً، حيث ستدعم المؤسسة في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن خلال فصل الشتاء، لتعمل على دعم أكثر من 600 ألف مستحق في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة تحديات الشتاء القاسية.

وأضاف علي، أن المؤسسة نجحت خلال حملة شتاء 2019، فى بلورة فكرة تمكين المرأة اقتصادياً وتحويلها إلى قصة نجاح حقيقية يكون بطلاتها مستحقات المؤسسة خلال الأعوام الماضية، لينتقلن بفضل تميزهن وقوة إرادتهن إلى مرحلة جديدة على أول طريق الاستثمار بعد سنين من الاحتياج.

وأكد لـ "الوطن"، أن المؤسسة، ستنشيء شركة تضامن، ذات كيان قانوني، بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، تضم مشروعات مجمعة للمستحقات، ما يساهم بشكل كبير في المراحل التسويقية، وتتضمن المشروعات إنتاج أغطية "ألحفة" وتوريدها للمؤسسة ليتم التبرع بها للمستحقين ضمن حملة الشتاء، ما يضمن توفير التدفئة للعديد من الأسر المستحقة في فصل الشتاء، وضمان دخل ثابت لهؤلاء المستحقات ترسيخاً لمفهوم التنمية المتكاملة.

وأشار رئيس قطاع التكافل ااجتماعي، إلى أن المؤسسة تحرص دائماً على دعم السيدات المستحقات إيماناً منها بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، لذلك قامت المؤسسة بدعمهن ليتمكن من إنتاج ألحفة ذات جودة عالية بإمكانها المنافسة في السوق المصري، مع ضمان دخل ثابت للمستحقات ولأسرهن.

وأوضح أن المؤسسة قدمت أروع صورة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً خلال إطلاق حملة الشتاء لعام 2019 حيث نجحت فى تحويل عدد من المستحقات اللاتي حصلن على دعم متبرعوا مصر الخير خلال الأعوام الماضية، إلى سيدات منتجات أصبحن على أول طريق الاستثمار الصناعي من خلال تصنيع الألحفة الفايبر التى سيتم توزيعها خلال حملة المؤسسة لشتاء 2019 .

وأشار علي، إلى أن المؤسسة تستكمل دعمها لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" من خلال إتاحة فرص عمل لعدد من المستحقات ضمن مشروعات توليد الدخل وتمكينهن من إنشاء مشروعاتهن الخاصة في كل من محافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط ليتمكنً من توفير مصدر دخل ثابت لهن ولأسرهن.

وأضاف، أنه إضافة إلى التعاون مع الشركات الصغيرة المنفذة من خلالها لتوريد اللحاف الفايبر ستوفر حملة "سكن ودفا" هذا العام كرتونة غذائية تحتوي على أهم احتياجات الأسرة الأساسية من (أرز ومكرونة وبقوليات إضافة إلى كيلو لحم مطهي) وتسقيف المنازل للأسر الأكثر احتياجاً، وحرصت المؤسسة على التعاون مع صغار الموردين في القرى إضافة إلى التعاون مع كبار مستوردي الأخشاب ما يحقق رواج اقتصادي كبير، حيث جرى تقسيم إجمالي تكلفة الحملة على أسهم بقيمة 250 جنيه للسهم، وتشمل حملة شتاء 2019 بعض المنتجات الاستثنائية منها ملابس طلابية ومفروشات للمدن الجامعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها مع أفراد المجتمع.

وأكد أن المؤسسة أثبتت ريادتها في تنفيذ حملات الشتاء على مدار الأعوام السابقة، حيث بدأت العمل على تلك الحملات منذ عام 2013، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم حوالي 6 ملايين خدمة، ودعمهم بالأسقف والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية، إضافة إلى الإمدادات الغذائية، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر الخير في الوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي، ينمو ذاتياً.