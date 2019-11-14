أجريت مبادرة "عنيك في عنينا" التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية مجلس الوزراء، في تسليم 1203 نظارة طبية عالية الجودة، وإجراء 38 عملية جراحة عيون مختلفة للحالات المستحقة في خمس محافظات، للمواطنين الذين جرى تشخيص حالاتهم أثناء قوافلها الطبية، وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري، وحتى اليوم.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المبادرة كشفت على أكثر من 160 ألف مواطن منذ انطلاقها، وأجرت 14 ألف و800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية تصل تكلفة العملية الواحد إلى 30 ألف جنيه، وتم توزيع أكثر من 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة، وفقا للتشخيص أثناء القوافل.

وأضاف عبد الجليل، في بيان صادر، اليوم، أنه استكمالا للقافلة التي جرت بقرية البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان تم توزيع 343 نظارة طبية للحالات التي تم تشخيص احتياجهم لنظارات أثناء القافلة، وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة، مضيفا أن مبادرة "عنيك في عنينا" نجحت أيضًا في تسليم 261 نظارة بقرية أبو حمر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أنه تحقيقا لأهداف المبادرة فى القضاء على مسببات العمى تم إجراء 20 عملية عيون مختلفة لأهالي محافظة الشرقية، وذلك للحالات التي تم تشخيصهم في القافلة بقرية القطاوية بالمحافظة.

وأكدت "صبري" أن المبادرة تسعى في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نجحت في إجراء 18 عملية لأهالي مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، تنوعت بين عمليات مياه بيضاء وظفرة وشبكية، لافتة إلى أن الكشف والعلاج والنظارات وإجراء العمليات بالمبادرة تجرى جميعًا مجانًا، وذلك لرفع الضغط عن كاهل البسطاء.