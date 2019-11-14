شهدت منطقة مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة قتل بائع متجول على يد سايس سيارات بسبب خلافات مالية بواسطة مطواه، وجرى نقل الضحية إسعاف لنقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من وحدة شرطة النجدة بالمحلة العام، بالعثور على جثة "عادل مرزوق العشري"، 42 عاما، بائع شاي، مقيم بمنطقة الرجبي، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بآلة حادة "مطواة" على يد "سيد. ال"، سايس بجراج مجمع محاكم المحلة، مقيم بقرية محلة أبوعلي، بعد حدوث مشادات كلامية بينهم.

كما نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة.