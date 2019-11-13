تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع مسؤولي مجالس المدن وروءساء الوحدات المحلية القروية، اليوم، من تنفيذ 35 حالة إزالة تعدٍ على أراضي وأملاك الدولة والزراعة بقري ومراكز وذلك فى إطار توجيهات رئاسة الجمهورية تنفيذا للموجة 14 لمواجهه التعديات على أراضي الري والزراعة على مستوي المحافظة .

كانت غرفة العمليات والطوارئ بديوان محافظة الغربية، قد تلقت إخطارا من اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بورود إخطارات بشن حملات مكبرة، تحت إشراف اللواء محمود عيد، حكمدار مديرية الأمن، للإشراف على حملات لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الزراعة والري.

وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 9 قرارات إزالة بنطاق قرى مركز طنطا و5 حالات بنطاق مركز السنطة و11 حالة تعدٍ على أملاك الري ونهر النيل والزراعة بمركزي سمنود وبسيون.

وأصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، في تعليماته إلى رؤوساء مجالس المدن والأحياء أعمال الموجة (14)، لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ الموجة والمستهدف منها في نطاق قري ومراكز المحافظة.