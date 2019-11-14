حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من تواجد عبوات مغشوشة من مستحضر "رامسفتراكس 1 جم فيال".

ويُصنف هذا الدواء ضمن حقن الجيل الثالث من مضادات الميكروبات والبكتيريا، والمُستخدمة في علاج أمراض مثل "الالتهاب الرئوي، وعدوى الجهاز التناسلي، الالتهاب السحائي، والتهاب المفاصل، والعلاج الوقائي في مرحلة ما قبل العمليات الجراحية".

ووجهت "الشئون الصيدلية"، في منشور دوري صادر عنها حمل رقم 41 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يتواجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المُقلدة من تلك الحقن، والتي تحمل رقم 71681، إنتاج شهر أكتوبر 2017، وتاريخ إنتهاء صلاحية يوليو 2020.

وأوضحت "الإدارة"، في منشورها، أنه يُمكن التفريق ظاهرياً ما بين العبوتين الأصلية والمغشوشة، حيث أن شعار الشركة المنتجة لها محفور على العبوة الأصلية، ويوجد نشرة داخلية لها، ورقم التشغيلة مدون في أخره رقم 2 على نقيض الأصلية المدون عليها رقم 1 في أخر رقم التشغيلة، كما أن "كاب الفيال" بلون لبني، وليس أحمر، موضحة أن العبوات المغشوشة لا يوجد بها كل هذا.

وطالبت بأن يتم نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظات المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

ووجهت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مديري إدارات الصيدلة في المحافظات بإفاداتها بما تم كلاً في نطاق محافظته، بحسب "المنشور الدوري".