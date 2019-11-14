وصلت منذ قليل، وزيرة الصحة، إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من طلاب مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة، لإصابتهم بمغص معوي وإسهال وقيء واشتباه في تسمم غذائي، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، انتقل إلى مستشفى الفشن المركزي، للتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية للطلاب، وتبادل الحديث معهم وأولياء أمورهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف على خروج بعض الحالات بعد الحصول على كافة الرعاية الطبية لهم، وإجراء الفحوصات، والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لهم، موضحا أن الوضع الصحي بشكل عام مستقر لجميع الطلاب، وأنّ الحالات المتواجدة بالمستشفى نتيجة إيحاءات، وذلك يحدث طبيا في مثل هذه الحالات، وبعض الحالات جرى نقلها لمستشفى بني سويف النموذجي.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى الطلاب، والذي أوضح أنه فور الإبلاغ عن الحالات تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي"، وما يستلزم من إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة للطلاب، وذلك لزيادة الاطمئنان على الطلاب ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب، مضيفا أنه جرى إرسال عينات الوجبات التي تم جمعها من الطلاب قبل تناولها، وذلك لمزيد من الإطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتحديد السبب الفعلي لتعرض بعض الطلاب لمشكلات صحية في هذه المدرسة، حيث استعرض وكيل الوزارة للمحافظ الإجراءات المنفذة والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائي التي تم تناولها اليوم، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية، إضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.