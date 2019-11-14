مصرع طفل لابتلاعه "بالون بلاستيك" أثناء لهوه بكفر الزيات

شهدت قرية "الفرستق"، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع طفل في العقد الأول من عمره لابتلاعه بالون بفمه أثناء لهوه داخل منزل عائلته، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، يفيد مصرع طفل يدعى "آدم. ا. ع"، يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية منصورية الفرستق، التابعة لمدينة كفر الزيات، بعد ابتلاعه بالون داخل منزل والده.

وأفادت تحريات الرائد هادي سالم، رئيس مباحث كفرالزيات، أن البالون من قبل الطفل ما تسبب في إغلاق الجهاز التنفسي وانقطاع الأكسجين عنه، وعلى إثر ذلك قام والده على الفور بإسعافه إلى المستشفى العام.

وأكد التقرير الطبي، بأن البالون سبب للطفل نقص في الأكسجين، وكان سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقعة، والتي أمرت بدفن جثة الطفل عقب تشريحها وعرضها على الطب الشرعي.