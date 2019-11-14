قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، إن والدها كان سببًا في التحاقها بالدراسة في الأزهر الشريف، مضيفة، أنها في أثناء دراستها كانت الكليات الأزهرية تقبل خريجي الثانوية العامة، لتلتحق في أعقاب تلك الفترة بإحدى الكليات الأزهرية: "معهد الفتيات كان لسه بادئ في مرحلته الأولى، ووالدي كان نفسه إني أدخل الأزهر".

وأضافت "سعد الدين"، خلال استضافتها ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن والدها كان يعمل مهندسًا وكان أحد رواد صناع النسيج في مصر: "قراءاته كلها كانت في مجال الدين، وعلشان أنا بنته الكبيرة كان حابب يدخلني الأزهر"، موضحة أنها حفظت 3 أجزاء من القرآن الكريم حتى تتمكن من الالتحاق بالأزهر.

وأكدت، أنها بعد تخرجها في الجامعة، أعلنت الإذاعة عن وظائف شاغرة، وتقدمت للامتحانات المؤهلة لذلك: "كان من الممتحنين ليا الأستاذ عبدالحميد الحديدي وبابا شارو والأستاذ أحمد طاهر، والحمد لله وفقت ونجحت".